ISRO प्रमुख ने GSLV-F17 मिशन की सफलता के लिए तिरुमाला मंदिर में लगाई अर्जी

GSLV-F17/EOS-05 मिशन 4 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। यह भारत का पहला ऐसा पृथ्वी-अवलोकन इमेजिंग सैटेलाइट होगा, जिसे भू-समकालिक कक्षा (जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट) में स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी के चारों ओर की वह कक्षा है, जिसमें स्थित उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं।

यह सैटेलाइट मौसम की जानकारी, आपदाओं की निगरानी और कृषि क्षेत्र के लिए पहले से कहीं ज्यादा साफ तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। पिछली असफलता के बाद, ISRO ने 7 महीने का विराम लिया था। अब इस लॉन्च से उम्मीद की जा रही है कि यह उन्हें फिर से सही रास्ते पर लाएगा। पूरे अंतरिक्ष समुदाय की नजर इस मिशन पर बनी हुई है।