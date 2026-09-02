ISRO प्रमुख ने GSLV-F17 मिशन की सफलता के लिए तिरुमाला मंदिर में लगाई अर्जी
बहुप्रतीक्षित GSLV-F17/EOS-05 मिशन से ठीक पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चेयरमैन डॉ वी नारायणन तिरुमाला मंदिर पहुंचे।
उन्होंने यहां भगवान का आशीर्वाद लिया। नारायणन अपने साथ रॉकेट का एक छोटा मॉडल भी लाए थे, जिसे पुजारियों ने भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में रखा।
भगवान के दर्शन के बाद रंगनायकुल मंडपम में वैदिक विद्वानों ने उन्हें वेद आशीर्वचनम् दिया। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें पवित्र भेंट देकर सम्मानित किया। यह सब दिखाता है कि यह मिशन ISRO के लिए कितना खास और महत्वपूर्ण है।
सेटेलाइट से मिलेंगी ये जानकारियां
GSLV-F17/EOS-05 मिशन 4 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। यह भारत का पहला ऐसा पृथ्वी-अवलोकन इमेजिंग सैटेलाइट होगा, जिसे भू-समकालिक कक्षा (जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट) में स्थापित किया जाएगा। यह पृथ्वी के चारों ओर की वह कक्षा है, जिसमें स्थित उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं।
यह सैटेलाइट मौसम की जानकारी, आपदाओं की निगरानी और कृषि क्षेत्र के लिए पहले से कहीं ज्यादा साफ तस्वीरें उपलब्ध कराएगा। पिछली असफलता के बाद, ISRO ने 7 महीने का विराम लिया था। अब इस लॉन्च से उम्मीद की जा रही है कि यह उन्हें फिर से सही रास्ते पर लाएगा। पूरे अंतरिक्ष समुदाय की नजर इस मिशन पर बनी हुई है।