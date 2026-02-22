ISRO ने युविका 2026 कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगे हैं

ISRO ने की युविका 2026 कार्यक्रम की घोषणा, जानिए कब कर सकते हैं आवेदन

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम (युविका) के 2026 संस्करण की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 9 छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विज्ञान और एप्लिकेशंस की बुनियादी बातों से प्रारंभिक अवस्था में परिचित कराना है। इसके तहत युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मार्गदर्शन देना है। यह कदम भविष्य के वैज्ञानिक कार्यबल के निर्माण के प्रयास का हिस्सा है।