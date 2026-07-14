IRCTC 15 जुलाई को पेश करेगा अपडेटेड वेबसाइट, पुरानी परेशानियां खत्म
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट में अब बड़े बदलाव होने वाले हैं। 15 जुलाई तक यात्रियों को तेज बुकिंग और आसानी से नेविगेशन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
दरअसल, राजस्थान के कुछ छात्रों ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से धीमी टिकट बुकिंग और परेशान करने वाले कैप्चा पॉप-अप्स की शिकायत की थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
नई वेबसाइट पर एक आसान कैलेंडर के जरिए किराए की तुलना करना भी बेहद सरल हो जाएगा।
हर मिनट संभालेगा 1.5 लाख बुकिंग
यह अपग्रेड किया गया सिस्टम अब हर मिनट 1.5 लाख से भी ज्यादा बुकिंग संभाल पाएगा, जो कि पहले की 32,000 बुकिंग की क्षमता से काफी अधिक है।
साथ ही, इन्क्वायरी रिक्वेस्ट संभालने की क्षमता भी 4 लाख प्रति मिनट से बढ़कर 40 लाख प्रति मिनट हो जाएगी। नए सिस्टम में कई भाषाओं में सुविधा मिलेगी, छात्रों और दिव्यांगजनों के लिए भी इसे इस्तेमाल करना आसान होगा और सभी सीटों के विकल्प एक ही स्क्रीन पर दिखाई देंगे।
परेशान करने वाले कैप्चा और पॉप-अप्स को भी अब पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।