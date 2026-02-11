आईफोन 18 प्रो मॉडल की कीमत हो सकती है आईफोन 17 प्रो के समान

कीमत

कीमत बढ़ाने से बचने की कोशिश

रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी लागत बढ़ने के बावजूद कीमत स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि मेमोरी चिप जैसे जरूरी पुर्जों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ऐपल सप्लायर्स से बेहतर डील करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में अभी आईफोन 17 प्रो की शुरुआती कीमत 1,099 डॉलर (लगभग 99,000 रुपये) और प्रो मैक्स की 1,199 डॉलर (लगभग 1.09 लाख रुपये) है, और नई सीरीज भी इसी स्तर पर आ सकती है।