भारत में आईफोन 16 ने बनाया रिकॉर्ड, बना इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन

ऐपल ने भारत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, आईफोन 16 देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया है। यह पहली बार है जब किसी प्रीमियम फोन ने सस्ते एंड्रॉयड मॉडल्स को पीछे छोड़ा है। इस उपलब्धि के साथ ऐपल भारत जैसे बड़े और कीमत-संवेदनशील बाजार में प्रीमियम ब्रांड से आगे बढ़कर आम यूजर्स की पसंद बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाता दिख रहा है।

चौंकाया बिक्री के आंकड़ों ने सबको चौंकाया काउंटरपॉइंट रिसर्च के डाटा के अनुसार, 2025 के पहले 11 महीनों में आईफोन 16 की करीब 65 लाख यूनिट बिकीं, जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। वहीं, वीवो Y29 5G की बिक्री करीब 47 लाख यूनिट रही। हैरानी की बात यह है कि आईफोन 16 की कीमत वीवो के बजट फोन से 3 गुना से ज्यादा है। इसके बावजूद ज्यादा बिक्री यह दिखाती है कि भारतीय ग्राहक कीमत से ज्यादा ब्रांड, भरोसे और अनुभव को महत्व दे रहे हैं।

पसंद आईफोन 15 की मजबूत मौजूदगी और बदलती पसंद इस साल आईफोन 15 भी भारत के टॉप पांच सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन में शामिल रहा, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 47 हजार रुपये थी, जबकि कई लोकप्रिय एंड्रॉयड फोन 14 हजार रुपये के आसपास बिके। नो-कॉस्ट EMI, बैंक ऑफर और कैशबैक योजनाओं ने महंगे फोन को आम लोगों के लिए आसान बनाया। इससे साफ है कि भारतीय बाजार में खरीदारों का रुझान तेजी से बदल रहा है।

