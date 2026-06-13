IPO की तैयारियों के बीच जांच के दायरे में आई OpenAI  

ChatGPT को लेकर कई मुकदमे दायर

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब सैम ऑल्टमैन के नेतृत्व वाली कंपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी कर रही है। और इससे उसका मूल्यांकन 1,000 अरब डॉलर (करीब 95,000 अरब रुपये) तक पहुंचने की बात चल रही है। कंपनी का कहना है कि वे इस जांच को गंभीरता से ले रहे हैं और अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

इसी बीच, फ्लोरिडा ने OpenAI पर मुकदमा कर दिया है। आरोप है कि ChatGPT ने गलत कंटेंट शेयर किया और युवाओं को इसका आदी बना दिया। अमेरिका की एक अदालत में एक मां ने भी मुकदमा किया है। उनका आरोप है कि कंपनी के चैटबॉट ने उनकी बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाया था।