वैज्ञानकों ने सौर मंडल में खोजा 12 अरब साल पुराना धूमकेतु

धूमकेतु के कॉस्मिक नून दौर में बनने के संकेत

इस धूमकेतु में स्थानीय धूमकेतुओं की तुलना में 10 गुना ज्यादा ड्यूटेरियम पाया गया है। इससे पता चलता है कि इसका जन्म -243 डिग्री जैसे बेहद ठंडे तापमान में हुआ होगा।

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह 'कॉस्मिक नून' के दौर में बना होगा, जब करीब 10 अरब साल पहले हर तरफ नए तारे बन रहे थे।

इसका खास आइसोटोपिक सिग्नेचर खगोलविदों को इन प्राचीन वस्तुओं के विकास के बारे में नए सुराग दे रहा है।