वैज्ञानकों ने सौर मंडल में खोजा 12 अरब साल पुराना धूमकेतु
पिछले साल जुलाई में खोजा गया अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/एटलस शायद हमारे सौर मंडल में मिली सबसे पुरानी चीज है। इसकी उम्र करीब 12 अरब साल बताई जा रही है।
ओमुआमुआ और बोरिसोव के बाद यह तीसरा ऐसा अंतरतारकीय पिंड है, जिसे हमने खोजा है।
इसकी चमक के कारण वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और ALMA ऑब्जरवेटरी का उपयोग करके इसकी बनावट का बारीकी से अध्ययन किया। इससे अंतरतारकीय शोध को नई दिशा मिली है।
धूमकेतु के कॉस्मिक नून दौर में बनने के संकेत
इस धूमकेतु में स्थानीय धूमकेतुओं की तुलना में 10 गुना ज्यादा ड्यूटेरियम पाया गया है। इससे पता चलता है कि इसका जन्म -243 डिग्री जैसे बेहद ठंडे तापमान में हुआ होगा।
शोधकर्ताओं का मानना है कि यह 'कॉस्मिक नून' के दौर में बना होगा, जब करीब 10 अरब साल पहले हर तरफ नए तारे बन रहे थे।
इसका खास आइसोटोपिक सिग्नेचर खगोलविदों को इन प्राचीन वस्तुओं के विकास के बारे में नए सुराग दे रहा है।