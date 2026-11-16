इंटेल ने डेस्कटॉप CPU बाजार पर फिर किया कब्जा, हासिल की 70 फीसदी हिस्सेदारी

जहां AMD को डेस्कटॉप सेगमेंट में कुछ नुकसान हुआ है, वहीं कंपनी ने सर्वर और मोबाइल चिप्स के बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसकी सर्वर CPU हिस्सेदारी रिकॉर्ड 35.5 फीसदी तक पहुंच गई है और पिछले साल के मुकाबले शिपमेंट में 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मोबाइल CPU में AMD की हिस्सेदारी बढ़कर 29.2 फीसदी हो गई है। हालांकि GPU की ज्यादा कीमतों के कारण कंपनी के डेस्कटॉप नंबर्स थोड़े प्रभावित हुए हैं।