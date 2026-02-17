डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में AI जोड़ने से शासन व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में AI जोड़ने से शासन व्यवस्था को मिलेगा नया रूप- जियो ग्रुप CTO

क्या है खबर?

भारत की शासन व्यवस्था में अगला बड़ा बदलाव नए ऐप्स से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करने से आएगा। रिलायंस जियो के ग्रुप मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) श्याम मार्डीकर ने तर्क दिया कि कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग का एक जगह आना लोगों, उद्यमों और सरकारों पर कई गुना प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा, "अगर, हम अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर AI को लागू करते हैं तो शासन अधिक उत्तरदायी, कुशल और नागरिक-केंद्रित बन सकता है।"