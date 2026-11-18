इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के वीडियो की सुरक्षा होगी मजबूत

इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के वीडियो की सुरक्षा होगी मजबूत, चोरी हुए कंटेंट को पहचानने का मिलेगा विकल्प

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:41 am Nov 18, 202611:41 am

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाली इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के वीडियो की सुरक्षा के लिए एक नया टूल लेकर आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच प्लेटफॉर्म पर दूसरे लोगों के कंटेंट की नकल करने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई अकाउंट ओरिजिनल वीडियो को नए चेहरे और आवाज के साथ दोबारा पेश कर रहे हैं, जिससे असली क्रिएटर्स के काम का श्रेय और दर्शक दोनों दूसरे अकाउंट्स को मिलने लगते हैं।