इंस्टाग्राम ने रील्स बनाना आसान करने के लिए पेश किया फर्स्ट ड्राफ्ट फीचर

इंस्टाग्राम ने 'फर्स्ट ड्राफ्ट' नाम का एक नया टूल पेश किया है, जिससे आप अपनी रील्स को कुछ ही सेकेंड में तैयार कर सकते हैं। यह टूल अपने आप आपके क्लिप्स को छोटा कर देता है, उनके बीच के गैप्स को हटा देता है और फटाफट एक ड्राफ्ट तैयार कर देता है। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें एडिटिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है।

इसका मकसद है आपका समय बचाना और वीडियो बनाने के काम को आसान बनाना, खासकर उन लोगों के लिए जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से नए हैं।