इंस्टाग्राम कर रहा 90 मिनट के हॉरिजॉन्टल वीडियो का परीक्षण

इंस्टाग्राम ने ब्राजील में इस सुविधा को आजमाने के बाद अब अमेरिका के हजारों क्रिएटर्स को भी इसका एक्सेस देने की योजना बनाई है। एमा ग्रेडे और मोनेट मैकमिकेल जैसे कुछ शुरुआती क्रिएटर्स पहले ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये लंबी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए एक्सप्लोर पेज पर दिखेंगी। अभी इन्हें मोबाइल पर देखा जा सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम का कहना है कि अमेरिका में अब ऐपल टीवी पर भी इनके लिए सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि लोगों को वीडियो देखने के ज्यादा विकल्प मिलें।