इंस्टाग्राम ने 'धुरंधर: द रिवेंज' का फॉन्ट स्टाइल किया पेश, ऐसे करें उपयोग

इंस्टाग्राम ने अपने एडिट्स फोटो और वीडियो एडिटिंग ऐप में एक नया खास फॉन्ट लॉन्च किया है। यह फॉन्ट फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से प्रेरित है और क्रिएटर्स को अपनी रील्स को नए स्टाइल में सजाने का मौका देता है। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है, जिससे यूजर्स अपने कंटेंट को और ज्यादा आकर्षक, ट्रेंडी, प्रोफेशनल और देखने में शानदार बना सकते हैं।

फॉन्ट कैसा है नया धुरंधर स्टाइल फॉन्ट? यह नया फॉन्ट फिल्म की सिनेमैटिक स्टाइल को दिखाने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें बोल्ड और आकर्षक अक्षर हैं, जो आमतौर पर फिल्म के पोस्टर और टाइटल में देखे जाते हैं। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने वीडियो को ट्रेंडिंग फिल्म थीम के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। इससे रील्स का लुक ज्यादा प्रोफेशनल, स्टाइलिश, आकर्षक और दर्शकों को लंबे समय तक जोड़े रखने वाला बन जाता है।

इस्तेमाल एडिट्स ऐप में ऐसे करें इस्तेमाल यूजर्स इस फॉन्ट का इस्तेमाल एडिट्स ऐप के जरिए आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए ऐप खोलकर नई रील बनाएं या पुरानी ड्राफ्ट खोलें, फिर टेक्स्ट टूल पर टैप करें। वहां उपलब्ध फॉन्ट्स में से धुरंधर स्टाइल चुनें और अपना टेक्स्ट लिखें। इसके बाद आप टेक्स्ट का साइज, जगह, रंग, इफेक्ट और एनीमेशन अपनी पसंद के अनुसार आसानी से बदल सकते हैं और वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं।

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