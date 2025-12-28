इंस्टाग्राम डाउन: यूजर्स को आ रही लॉग-इन और ऐप में समस्या, फेसबुक में भी दिक्कत  

भारत और अमेरिका में इंस्टाग्राम यूजर्स को परेशानी हो रही है

क्या है खबर?

मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम कई यूजर्स के लिए डाउन हो गया है। अमेरिका और भारत में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:40 बजे के आस-पास सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इसमें 180 से अधिक यूजर्स ने ऐप का उपयोग करने में परेशानी आने की सूचना दी है। सोशल मीडिया पर कुछ ने एरर से संबंधित तस्वीरें भी शेयर की हैं।