इंस्टाग्राम डाउन: यूजर्स को आ रही लॉग-इन और ऐप में समस्या, फेसबुक में भी दिक्कत
क्या है खबर?
मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम कई यूजर्स के लिए डाउन हो गया है। अमेरिका और भारत में यूजर्स को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:40 बजे के आस-पास सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इसमें 180 से अधिक यूजर्स ने ऐप का उपयोग करने में परेशानी आने की सूचना दी है। सोशल मीडिया पर कुछ ने एरर से संबंधित तस्वीरें भी शेयर की हैं।
शिकायत
किस तरह की दर्ज हुईं शिकायत?
डाउनडिटेक्टर पर दर्ज शिकायतों से पता चलता है कि 45 फीसदी यूजर्स को ऐप से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जबकि 41 फीसदी को लॉग-इन करने में परेशानी हुई है। फीड या टाइमलाइन में समस्या वाले यूजर्स की संख्या कम 14 फीसदी रही है। कुछ यूजर्स ने समस्या के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, जिनमें एक गोलाकार रिफ्रेश लोगो और बिना किसी एरर मैसेज के खाली स्क्रीन दिखाई दे रही है।
अन्य ऐप्स
फेसबुक यूजर्स को भी आ रही दिक्कत
इंस्टाग्राम में आई रुकावट का असर भारत के मुकाबले अमेरिका में ज्यादा रहा है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, केवल 10 भारतीय यूजर्स ने शिकायतें दर्ज की हैं। दूसरी तरफ लगभग 80 यूजर्स ने फेसबुक एक्सेस करने में आ रही समस्याओं की शिकायत की है। व्हाट्सऐप, थ्रेड्स और मेटा के स्वामित्व वाले अन्य ऐप्स में समस्याओं की कमी से पता चलता है कि यह समस्या व्यापक समस्या नहीं है और कुछ ही ऐप्स तक सीमित हो सकती है।