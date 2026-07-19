इंस्टाग्राम-फेसबुक डाउन: यूजर्स को फीड, लॉग-इन और मैसेजिंग में हुई परेशानी

भारत में दोपहर करीब 2:20 बजे इंस्टाग्राम के काम न करने की 1,900 से ज्यादा रिपोर्ट्स आईं।

यूजर्स ने बताया कि उन्हें फीड रिफ्रेश करने, ऐप के कुछ हिस्सों को खोलने और डायरेक्ट मैसेज भेजने में दिक्कत हो रही थी।

कुछ के खास फीचर्स काम नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ ऐप लोड नहीं कर पा रहे थे। फेसबुक के बारे 600 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुईं।

इनमें प्लेटफॉर्म खोलने, फीड लोड करने और फीचर इस्तेमाल की दिक्कतें शामिल थीं।