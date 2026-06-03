AI की मदद से सरकारी टेंडर प्रक्रिया होगी 80 फीसदी तेज 

AI चेक करेगा टेंडर

यह AI टूल जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) और राज्य की नीतियों जैसे नियमों के तहत टेंडरों की जांच करेगा। हालांकि, AI द्वारा दिए गए हर सुझाव पर अंतिम फैसला इंसानों का ही रहेगा।

NeGD का लक्ष्य है कि यह टूल बिडिंग से पहले अक्सर पूछे जाने वाले अनावश्यक सवालों को 40 फीसदी तक घटाए और गलतियों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर ले आए।

इस टूल को बनाने की होड़ में 6 एजेंसियां शामिल हैं। अनुबंध मिलने के कुछ ही महीनों के भीतर इसे लॉन्च करने की योजना है। यह कदम भारत में डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक स्मार्ट बनाने की बड़ी पहल का हिस्सा है।