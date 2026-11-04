AI के लिए सरकार के नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को लेकर उद्योग जगत में चिंता

यह फ्रेमवर्क उन लोगों के लिए भूमिकाएं तय करता है, जो प्रशिक्षण डाटा देते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यह सारा काम एक सुरक्षित व्यवस्था के भीतर होगा। किसी भी AI मॉडल को लॉन्च करने से पहले उसकी निष्पक्षता और उसमें किसी भी तरह के भेदभाव की कड़ी जांच की जाएगी।

फिलहाल, इस व्यवस्था से जुड़ना पूरी तरह स्वैच्छिक है और कंपनियों को अपनी गोपनीय जानकारी साझा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, चिंता यह भी है कि आने वाले समय में नियम काफी सख्त हो सकते हैं।

उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि वे सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं न कि उन पर कोई भारी नियंत्रण थोपा जाए, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यह स्थिति बदल सकती है और नियम और कड़े किए जा सकते हैं।