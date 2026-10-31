MeitY ने AI डाटा शेयरिंग के लिए DEPA हैंडबुक जारी की

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में एक नया हैंडबुक जारी किया है, जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय डिजिटल व्यापार नियम (DEPA) है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग के लिए डाटा को सुरक्षित तरीके से साझा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

iSPIRT फाउंडेशन के साथ मिलकर तैयार हुआ यह हैंडबुक इस बात का ध्यान रखता है कि भारत अपने AI से जुड़े लक्ष्यों को लोगों की प्राइवेसी को बिना खतरे में डाले पूरा कर सके।

IT सचिव एस कृष्णन ने कहा, "भारत की AI महत्वाकांक्षाओं को डाटा का जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता से मिलना चाहिए।" उन्होंने यह भी बताया कि MeitY इस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।