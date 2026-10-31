MeitY ने AI डाटा शेयरिंग के लिए DEPA हैंडबुक जारी की
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में एक नया हैंडबुक जारी किया है, जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय डिजिटल व्यापार नियम (DEPA) है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग के लिए डाटा को सुरक्षित तरीके से साझा करने में मदद करने के लिए बनाया गया है।
iSPIRT फाउंडेशन के साथ मिलकर तैयार हुआ यह हैंडबुक इस बात का ध्यान रखता है कि भारत अपने AI से जुड़े लक्ष्यों को लोगों की प्राइवेसी को बिना खतरे में डाले पूरा कर सके।
IT सचिव एस कृष्णन ने कहा, "भारत की AI महत्वाकांक्षाओं को डाटा का जिम्मेदारी और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता से मिलना चाहिए।" उन्होंने यह भी बताया कि MeitY इस फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
DEPA बनाता है डाटा शेयर के नियम
DEPA डाटा को कैसे साझा किया जा सकता है, इसके लिए साफ नियम तय करता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेसी कंट्रोल और तकनीकी सुरक्षा उपाय शामिल हैं, ताकि सभी को पता हो कि डाटा कहां से आ रहा है और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने बताया कि DEPA की मदद से अंतरराष्ट्रीय टीमें भी AI प्रोजेक्ट्स पर सुरक्षित तरीके से मिलकर काम कर सकती हैं।
उम्मीद है कि यह कदम ग्लोबल AI में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा और साथ ही उसकी जानकारी सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहेगी।