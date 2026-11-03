IT मंत्रालय ने सुरक्षित AI डाटा साझा करने के लिए लॉन्च की DEPA हैंडबुक

आईस्पिरिट फाउंडेशन की मदद से तैयार की गई DEPA, डाटा को सुरक्षित तरीके से साझा करने के लिए स्पष्ट नियम बनाती है। इसकी एक खास बात है कि यह AI मॉडल्स को डाटा का इस्तेमाल करने देती है, लेकिन डाटा को कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

इससे कंपनियां अपना डाटा सुरक्षित रख सकती हैं और फिर भी बड़े AI प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकती हैं। इस लॉन्च के मौके पर बेंगलुरु में सरकार, तकनीक और शोध से जुड़े लोग एक साथ आए।

उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे डाटा से जुड़ी बेहतर प्रक्रियाएं भारत में और ज्यादा जिम्मेदार और मिलकर काम करने वाले AI के विकास को बढ़ावा दे सकती हैं।