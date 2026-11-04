भारत के आदित्य-L1 ने सूरज का एक रहस्य किया उजागर

'द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स' में प्रकाशित इस नई खोज से पता चलता है कि कोरोनल मास इजेक्शन (CME) कहे जाने वाले इन अप्रत्याशित सौर विस्फोटों पर अब कहीं ज्यादा सटीक तरीके से नजर रखी जा सकती है।

CME पृथ्वी पर सैटेलाइट और इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डाल सकते हैं, ऐसे में इनकी बेहतर भविष्यवाणी का मतलब है कि हमारी तकनीक को कम झटके लगेंगे।

आदित्य-L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है, जो सूरज के उग्र स्वभाव को समझने और उससे बचाव के तरीके ढूंढने में अभी से अहम जानकारी दे रही है।