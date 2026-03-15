इंडियन ऑयल वन ऐप को पिछले दिनों में ज्यादा डाउनलोड मिले हैं

कैसे इंडियन ऑयल वन ऐप पहले पायदान पर पहुंची? ChatGPT को पीछे छोड़ा

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में हुए व्यवधान से इंडियन ऑयल वन ऐप ने ChatGPT को पीछे छोड़ते हुए गूगल प्ले स्टोर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्ले स्टोर के आंकड़ों के अनुसार, 4.4 रेटिंग के साथ यह LPG सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी ट्रैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय ऐप बन गया है। यह दर्शाता है कि सेवाओं में बाधा आने पर व्यावहारिक ऐप अचानक कितने आवश्यक हो सकते हैं।