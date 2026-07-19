इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने 27 साल बाद जीते 4 स्वर्ण पदक

ये दोनों ही ओलंपियाड दुनिया की बेहद प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह के कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं।

भारतीय केमिस्ट्री टीम, जिसमें देबदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंघल, कबीर छिल्लर और संदीप कुची शामिल हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ छात्रों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रही।

बायोलॉजी टीम ने भी HBCSE-TIFR के अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में कड़ी मेहनत की। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में इस साल मिले इन पदकों से भारतीय छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा और कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।