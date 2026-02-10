भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने एंथ्रोपिक के खिलाफ दायर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
भारत में एंथ्रोपिक के विस्तार के बीच एक स्थानीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने अदालत में उसके नाम का इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज कराई है। इससे यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों का तेजी से बढ़ता वैश्विक विस्तार स्थानीय कंपनियों के लिए किस तरह मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है, जब एंथ्रोपिक भारत पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और अक्टूबर, 2025 में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की थी।
आरोप
कंपनी ने लगाया यह आरोप
टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की एक वाणिज्यिक अदालत में पिछले महीने एक शिकायत दर्ज की गई है। इसमें भारतीय कंपनी एंथ्रोपिक सॉफ्टवेयर का कहना है कि वह 2017 से इस नाम का उपयोग कर रही है। भारत में एंथ्रोपिक के हालिया प्रवेश से ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कंपनी कोर्ट से भ्रम की स्थिति को रोकने के साथ-साथ 1 करोड़ रुपये रुपये के हर्जाने की मांग कर रही है।
सुनवाई
अब 16 फरवरी को होगी सुनवाई
एन्थ्रोपिक सॉफ्टवेयर के संस्थापक और निदेशक मोहम्मद अय्याज मुल्ला ने बताया कि भारतीय कंपनी टकराव नहीं चाहती, बल्कि भारत में अपने नाम की पूर्व उपयोग की स्पष्टता और मान्यता चाहती है। न्यायालय एक आदेश से पता चलता है कि न्यायालय ने एंथ्रोपिक को नोटिस और मुकदमे का समन जारी किया है। हालांकि, कोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की है।