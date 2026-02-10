एंथ्रोपिक को भारत में नाम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने एंथ्रोपिक के खिलाफ दायर किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

भारत में एंथ्रोपिक के विस्तार के बीच एक स्थानीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने अदालत में उसके नाम का इस्तेमाल करने की शिकायत दर्ज कराई है। इससे यह बात सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों का तेजी से बढ़ता वैश्विक विस्तार स्थानीय कंपनियों के लिए किस तरह मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यह शिकायत ऐसे समय में आई है, जब एंथ्रोपिक भारत पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है और अक्टूबर, 2025 में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की थी।