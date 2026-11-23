गेम के लॉन्च से पहले तैयारी के तौर पर एक्साइटेल ब्रॉडबैंड जैसे ISP ने अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 50 करोड़ रुपये लगाए थे। गेमिंग कंपनियों ने भी कंटेंट डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मिलकर गेम फाइल्स को स्थानीय सर्वर पर स्टोर किया था।

इतनी सारी कोशिशों के बावजूद GTA डाउनलोड होने में लगने वाले अनुमानित समय के मामले में भारत 146 देशों में से 95वें नंबर पर रहा।

अब ISP को उम्मीद है कि वे प्रति यूजर मासिक आय को बढ़ा पाएंगे, ताकि गेमिंग के लगातार बढ़ते बाजार के साथ-साथ इंटरनेट की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकें।