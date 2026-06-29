सरकारी विभागों को डाटा सुरक्षा पर सरकार ने दी कड़ी चेतावनी टेक्नोलॉजी Jun 29, 2026

हाल ही में मिले एक साइबर सुरक्षा अलर्ट के बाद भारत सरकार ने अपने विभागों को चेतावनी दी है कि वे संवेदनशील जानकारी को संभालने के लिए बिना मंजूरी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न करें।

इस चेतावनी में कहा गया है कि क्लाउड मिथोस जैसे नए AI मॉडल्स की मदद से हैकर्स और भी तेजी से और जटिल साइबर हमले कर सकते हैं। इन हमलों से निपटने के लिए बचाव करने वालों के पास बहुत कम समय बचेगा।