सरकारी विभागों को डाटा सुरक्षा पर सरकार ने दी कड़ी चेतावनी
हाल ही में मिले एक साइबर सुरक्षा अलर्ट के बाद भारत सरकार ने अपने विभागों को चेतावनी दी है कि वे संवेदनशील जानकारी को संभालने के लिए बिना मंजूरी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न करें।
इस चेतावनी में कहा गया है कि क्लाउड मिथोस जैसे नए AI मॉडल्स की मदद से हैकर्स और भी तेजी से और जटिल साइबर हमले कर सकते हैं। इन हमलों से निपटने के लिए बचाव करने वालों के पास बहुत कम समय बचेगा।
साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर
सरकारी कार्यालयों को अब अपनी साइबर सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, नियमित सिस्टम चेक और ऑफलाइन बैकअप जैसे इंतजाम करने होंगे।
किसी भी साइबर घटना की जानकारी तुरंत देनी होगी और हर विभाग में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा। हालांकि, यह जनरेटिव AI टूल्स पर पूरी तरह से रोक नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए अधिकारी अब ज्यादा सतर्क हो रहे हैं।