भारतीय एजेंसियों और चुनिंदा निजी कंपनियों को मिथोस तक मिली पहुंच

प्रोजेक्ट ग्लास विंग

क्या है प्रोजेक्ट ग्लास विंग?

प्रोजेक्ट ग्लास विंग को एंथ्रोपिक ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर को सुरक्षित करने का एक सहयोगात्मक प्रयास बताता है, जिसका उद्देश्य चुनिंदा संगठनों को मिथोस तक पहुंच प्रदान करके साइबर सुरक्षा में सुधार करना है। यह सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता उनके दुरुपयोग से पहले ही लगा सकता है। अप्रैल में घोषणा किए जाने के बाद लगभग 50 भागीदार संगठनों को इसकी पहुंच दी गई थी। उन्होंने इससे विभिन्न कोडबेस में 10,000 से अधिक खामियों की पहचान की।