लगातार तीसरे ओलंपियाड में भारत का दबदबा, बायोलॉजी में स्वर्ण सहित 4 पदक जीते
लिथुआनिया में हुए इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक हासिल किए।
78 देशों के छात्रों के बीच हुई इस कड़ी प्रतियोगिता में हरियाणा की भाव्या गुनवाल ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं पश्चिम बंगाल के सौमिल मैती, राजस्थान के निशांत कालानी और पंजाब के अनमोल कुमार ने रजत पदक अपने नाम किए। इस ओलंपियाड में छात्रों को 6 घंटे की एक मुश्किल परीक्षा देनी पड़ी।
इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेकर एनिमल फिजियोलॉजी तक के सभी विषयों से सवाल पूछे गए थे।
रोनड और वर्तक के मार्गदर्शन में पहुंची भारतीय टीम
भारतीय टीम का मार्गदर्शन HBCSE-TIFR की डॉ. अनुपमा रोनड और पहले HBCSE-TIFR से जुड़ीं डॉ. रेखा वर्तक ने किया।
इस पूरी तैयारी में उन्हें HBCSE-TIFR और कई अन्य संस्थानों से भी मदद मिली। यह जीत भारत को हाल ही में फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड में मिली सफलताओं के बाद आई है। इससे साफ है कि भारतीय छात्र दुनियाभर की विज्ञान प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं।