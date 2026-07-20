लगातार तीसरे ओलंपियाड में भारत का दबदबा, बायोलॉजी में स्वर्ण सहित 4 पदक जीते

लिथुआनिया में हुए इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारत ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक हासिल किए।

78 देशों के छात्रों के बीच हुई इस कड़ी प्रतियोगिता में हरियाणा की भाव्या गुनवाल ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं पश्चिम बंगाल के सौमिल मैती, राजस्थान के निशांत कालानी और पंजाब के अनमोल कुमार ने रजत पदक अपने नाम किए। इस ओलंपियाड में छात्रों को 6 घंटे की एक मुश्किल परीक्षा देनी पड़ी।

इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लेकर एनिमल फिजियोलॉजी तक के सभी विषयों से सवाल पूछे गए थे।