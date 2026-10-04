भारत AI की सुरक्षा के लिए नहीं करें अमेरिकी मॉडल की नकल, विशेषज्ञों ने दिया सुझाव

नैसकॉम की कार्यकारी परिषद के सदस्य श्रीकांत वेलामाकन्नी जैसे प्रमुख लोगों का कहना है कि भारत के AI नियमों में सख्ती और लचीलापन दोनों का मेल होना चाहिए। इसमें अनिवार्य जांच के साथ-साथ अपनी मर्जी से माने जाने वाले दिशा-निर्देश भी हों। स्वतंत्र ऑडिट, साफ जवाबदेही, स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों के लिए समर्थन जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। सरकार नए कानून बनाने पर भी विचार कर रही है, जिससे AI सुरक्षित रहे और इसके विकास में कोई रुकावट भी न आए।