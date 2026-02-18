AI इम्पैक्ट समिट में भारत ने बनाया रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से इंडिया AI मिशन ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 16 फरवरी को शुरू हुए AI जिम्मेदारी अभियान में 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा लोगों ने जिम्मेदार AI उपयोग का संकल्प लिया। इसी के साथ इस पहल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल किया। यह अभियान लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

रिकॉर्ड 24 घंटे में सबसे ज्यादा प्लेज का रिकॉर्ड यह रिकॉर्ड 24 घंटे में AI जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे ज्यादा प्लेज के लिए बनाया गया है। अभियान की शुरुआत 16 फरवरी को सुबह 8 बजे हुई थी। देशभर के लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर जिम्मेदार AI उपयोग का वादा किया। केंद्र सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद भरोसेमंद, सुरक्षित और जवाबदेह AI सिस्टम को बढ़ावा देना है, ताकि तकनीक का इस्तेमाल समाज के हित में किया जा सके।

संकल्प कैसे ले सकते हैं AI जिम्मेदारी का संकल्प? इस अभियान के लिए एक खास वेबसाइट बनाई गई है, जहां कोई भी व्यक्ति जाकर हिस्सा ले सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को कुछ आसान परिस्थिति आधारित सवाल पूछे जाते हैं, ताकि वे जिम्मेदार व्यवहार पर सोच सकें। संकल्प पूरा करने पर डिजिटल बैज दिया जाता है और इसमें माइक्रोफोन या कैमरा की जरूरत भी नहीं है। छात्र, शिक्षक, अभिभावक, स्टार्टअप और आम नागरिक सभी इसमें भाग ले सकते हैं।

