GTA 6 को 19 नवंबर को भारत समेत कई देशों में रिलीज कर दिया गया है।

यह प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज X|S पर उपलब्ध है। गेम की कहानी लियोनिडा नाम के काल्पनिक अमेरिकी राज्य में है, जहां लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवल मुख्य किरदार हैं।

इसे डाउनलोड करने के लिए करीब 212GB स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। गेम के निर्माण पर 1-1.5 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है, लेकिन कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है।