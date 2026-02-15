भारत की AI डाटा सिटी बनाने की योजना, आंध्र प्रदेश के मंत्री ने किया खुलासा

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में AI डाटा सिटी बनाने की योजना है

क्या है खबर?

भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक विशाल 'डाटा सिटी' बनाने की तैयारी में जुटा है, जो बड़े पैमाने पर डिजिटल विकास को गति देगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अमेरिका और चीन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अंतर को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि यह डिजिटल इकोसिस्टम AI के विकास को गति देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।