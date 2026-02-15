भारत की AI डाटा सिटी बनाने की योजना, आंध्र प्रदेश के मंत्री ने किया खुलासा
क्या है खबर?
भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक विशाल 'डाटा सिटी' बनाने की तैयारी में जुटा है, जो बड़े पैमाने पर डिजिटल विकास को गति देगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना अमेरिका और चीन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अंतर को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि यह डिजिटल इकोसिस्टम AI के विकास को गति देने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
निवेश
AI को बढ़ावा देने को लेकर मंत्री ने क्या कहा?
नई दिल्ली में होने वाले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले AFP को बताया, "AI क्रांति आ चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है और एक राष्ट्र के रूप में हमने यह रुख अपनाया है कि हमें इसे स्वीकार करना होगा।" मंत्री ने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश ने 760 परियोजनाओं में 175 अरब डॉलर (करीब 15,750 अरब रुपये) के निवेश समझौते हासिल किए हैं। इसमें गूगल के AI डाटा सेंटर और रिलायंस इंडस्ट्रीज का निवेश शामिल है।
बदलाव
तकनीकी केंद्र में विकसित हो रहा विशाखापट्टनम
कभी क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर विशाखापट्टनम अब एक तकनीकी केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इस शहर को भारत को सिंगापुर से जोड़ने वाले पनडुब्बी इंटरनेट केबलों के लिए एक लैंडिंग पॉइंट के रूप में पेश किया जा रहा है। मंत्री लोकेश ने बताया कि डाटा सिटी को 100 किलोमीटर के दायरे में एक ही इकोसिस्टम में बनाया जाएगा। उन्होंने इन औद्योगिक विकासों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार बढ़ने की उम्मीद जताई है।