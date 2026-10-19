IMD ने चक्रवात से निपटने के लिए पेश किया वेब-GIS आधारित प्लेटफॉर्म

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों को और बेहतर और आसान बनाने के लिए एक नया वेब-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेब-GIS) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के रूप में काम करेगा, जो चक्रवात से जुड़ी अहम चेतावनियों और समुद्री मौसम की जानकारी को एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन टूल जारी किया है।

मानसून के बाद के मौसम के लिए इस साल हुई द्विवार्षिक पूर्व-चक्रवात अभ्यास बैठक में इसे लॉन्च किया गया। इससे आपदा से निपटने वाली टीमों और आम लोगों दोनों को हालात की साफ तस्वीर मिल पाएगी।