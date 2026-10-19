IMD ने चक्रवात से निपटने के लिए पेश किया वेब-GIS आधारित प्लेटफॉर्म
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों को और बेहतर और आसान बनाने के लिए एक नया वेब-आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेब-GIS) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के रूप में काम करेगा, जो चक्रवात से जुड़ी अहम चेतावनियों और समुद्री मौसम की जानकारी को एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन टूल जारी किया है।
मानसून के बाद के मौसम के लिए इस साल हुई द्विवार्षिक पूर्व-चक्रवात अभ्यास बैठक में इसे लॉन्च किया गया। इससे आपदा से निपटने वाली टीमों और आम लोगों दोनों को हालात की साफ तस्वीर मिल पाएगी।
मैप्स दिखाते हैं चक्रवात का रास्ता और तीव्रता
यह नया प्लेटफॉर्म IMD की चक्रवात से जुड़ी भविष्यवाणियों को और सटीक बनाएगा। इसके इंटरैक्टिव मैप्स से पता चलेगा कि चक्रवात किधर बढ़ रहा है, उसकी ताकत कितनी है और कैसी हवा या बारिश की उम्मीद करनी चाहिए?
यह सुविधा खासकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। इन अपडेट्स के साथ भारतीय मौसम एजेंसी सटीक और जान बचाने वाले तूफानों के पूर्वानुमान के लिए हमेशा की तरह बेहतर काम कर रही है।