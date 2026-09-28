भारत ने पर्यटन के लिए लॉन्च किया नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक
भारत ने हाल ही में नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक लॉन्च किया है। यह नया प्लेटफार्म यात्रा की योजना को बहुत सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।
यह प्रोजेक्ट पर्यटन मंत्रालय और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) का एक साझा प्रयास है। जनवरी से जून, 2027 तक यह प्रोजेक्ट पायलट चरण में रहेगा। इसके बाद जुलाई, 2027 से दिसंबर, 2028 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
2028 तक 23,000 लिस्टिंग का लक्ष्य
सरकार की योजना है कि दिसंबर, 2028 तक इस प्लेटफार्म पर 23,000 पर्यटन विकल्प उपलब्ध हों। इनमें 14,000 पर्यटन अनुभव और 9,000 होमस्टे शामिल होंगे।
इस प्लेटफार्म पर यूजर्स को वेरिफाइड प्रोफाइल और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें और भी भरोसा और सुरक्षा मिल सकेगी।
पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने बताया कि इस पहल का मकसद अभी की उलझन भरी बुकिंग प्रक्रिया को 'वन टिकट, वन पास' जैसी सरल व्यवस्था में बदलना है।