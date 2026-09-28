भारत ने पर्यटन के लिए लॉन्च किया नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक

सरकार की योजना है कि दिसंबर, 2028 तक इस प्लेटफार्म पर 23,000 पर्यटन विकल्प उपलब्ध हों। इनमें 14,000 पर्यटन अनुभव और 9,000 होमस्टे शामिल होंगे।

इस प्लेटफार्म पर यूजर्स को वेरिफाइड प्रोफाइल और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा के दौरान उन्हें और भी भरोसा और सुरक्षा मिल सकेगी।

पर्यटन सचिव भुवनेश कुमार ने बताया कि इस पहल का मकसद अभी की उलझन भरी बुकिंग प्रक्रिया को 'वन टिकट, वन पास' जैसी सरल व्यवस्था में बदलना है।