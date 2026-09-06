ISRO के नए सैटेलाइट से प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी होगी आसान

GISAT-1A सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएगा और भारत पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा। यह उन पुराने सैटेलाइट से अलग है, जो केवल कुछ-कुछ समय बाद ही जानकारी देते थे।

यह तूफान, बाढ़ और जंगलों में लगी आग जैसी घटनाओं को लगभग तुरंत पहचान लेता है और खास इलाकों के लिए हर 5 मिनट में नई जानकारी भेजता रहता है।

इसकी मदद से प्राकृतिक आपदाओं से तेजी से निपटा जा सकेगा, फसलों की बेहतर निगरानी होगी और दूसरे देशों से मिलने वाले डाटा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।