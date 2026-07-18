स्काईरूट एयरोस्पेस के पहले निजी रॉकेट लॉन्च ने खोली अंतरिक्ष में स्टार्टअप्स की राह
टेक्नोलॉजी
स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 ने अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। इस लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए भी राह खुल गई है, जहां अब तक सिर्फ सरकारी एजेंसियों का ही दबदबा था।
यह सफल टेस्ट उड़ान भारत के लिए एक बड़ा पल है और यह दिखाता है कि हमारा देश अंतरिक्ष तकनीक में नए और आधुनिक विचारों को कितनी तेजी से अपना रहा है।
सैटेलाइट तैनात करना अगली चुनौती
अब सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि क्या यह रॉकेट अपने सैटेलाइट्स को सही सलामत उनकी तय कक्षा में पहुंचा पाता है।
अगर, यह मिशन सफल होता है तो यह साबित हो जाएगा कि भारत की निजी कंपनियां भी बड़े और जटिल अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने में सक्षम हैं। इससे देश के तेजी से बढ़ रहे अंतरिक्ष उद्योग में और भी नए स्टार्टअप्स को आगे आने की प्रेरणा मिलेगी।