भारत AI एजेंट से UPI भुगतान के लिए बना रहा नया सिस्टम

भारत एक ऐसा सिस्टम बना रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट्स आपकी तरफ से छोटे-छोटे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान कर पाएंगे और इसके लिए आपको बार-बार मंजूरी नहीं देनी होगी।

इस नई व्यवस्था को यूनिफाइड एजेंट प्रोटोकॉल (UAP) कहा जा रहा है। इसका मकसद AI एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और UPI के जरिए सुरक्षित भुगतान की अनुमति देने के तरीकों को एक जैसा बनाना है।

अगर, सब कुछ सही रहा तो UPI AI एजेंट्स द्वारा की जाने वाली पेमेंट्स के लिए दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक बन सकता है।