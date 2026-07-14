हवा से निगरानी करने के लिए भारत ने शुरू किया AS-HAPS प्रोजेक्ट

इन एयरशिप्स में कैमरे, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होंगे। इनसे दूर से ही गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और सारा डाटा सीधे सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा।

मई, 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने इसका एक प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक टेस्ट किया था।

अब भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों को पार्टनर बनाने पर विचार किया जा रहा है। रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) के लिए सरकार 70 फीसदी तक फंड दे रही है।

इस प्रोजेक्ट से देश की अपनी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और भारत का रक्षा तंत्र और भी मजबूत हो सकेगा।