भारत में हंटर सिंड्रोम से जूझ रहे मरीजों के लिए दवा को मिली मंजूरी

हंटरैस शरीर में उस कम हुए एंजाइम की जगह लेता है। हालांकि, यह बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यह उसकी गति को धीमा करता है और मरीजों के लिए जिंदगी जीना थोड़ा आसान बनाता है।

चिकित्सकों ने इस मंजूरी को भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम बताया है क्योंकि इससे पहले देश में इस बीमारी के इलाज के ज्यादा विकल्प नहीं थे।

वे यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि इससे लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और जल्द पहचान होने से मरीजों को समय पर सही इलाज मिल पाएगा।