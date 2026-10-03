भारत ने तैयार किया 5.56 किलोमीटर लंबा पहला फ्री-स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक

इस ट्रायल से यह साबित हुआ है कि भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सुरक्षित मैसेज भेज सकता है। इस दौरान गलतियां कम से कम हुईं और एन्क्रिप्शन की भी अच्छी स्पीड से तैयार हुईं।

टीम ने BISAG-N के 'वैदिक कवच' प्लेटफॉर्म पर हार्डवेयर-आधारित QKD को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के साथ मिलाकर दिखाया कि हमारी डिजिटल सुरक्षा भविष्य के लिए कितनी मजबूत हो सकती है।

इसके जरिए आगे चलकर लंबी दूरी की और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी कहीं ज्यादा सुरक्षित बन पाएंगी।