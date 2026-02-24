इंडिया चिप की फैक्ट्री का नोएडा में निर्माण शुरू, जानिए क्या बनेगा यहां

HCL ग्रुप और फॉक्सकॉन की संयुक्त उद्यम इंडिया चिप ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपनी चिप बनाने वाली फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर दिया है। यह प्लांट यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर के पास विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का शिलान्यास हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस निवेश को भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, जो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को नई दिशा दे सकता है।

उत्पादन 2028 तक शुरू होगा उत्पादन यह प्लांट एक एडवांस्ड OSAT यानी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यूनिट होगा, जो आधुनिक तकनीक से लैस रहेगा। कंपनी का लक्ष्य है कि यह फैक्ट्री 2028 तक पूरी तरह चालू हो जाए और व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दे। शुरू होने के बाद यहां हर महीने करीब 20,000 वेफर्स प्रोसेस किए जा सकेंगे। इस परियोजना में लगभग 3,700 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

निर्माण डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण इस फैक्ट्री में खास तौर पर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे। ये चिप्स मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की स्क्रीन को नियंत्रित और पावर देने का काम करते हैं। अभी भारत इन चिप्स के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, जिससे लागत और सप्लाई दोनों प्रभावित होती हैं। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट देश की घरेलू मांग का लगभग 25 प्रतिशत पूरा कर सकेगा और 20-30 प्रतिशत उत्पादन विदेशों में भी निर्यात किया जाएगा।

