गूगल क्लाउड के शशिकुमार श्रीधरन ने कहा- भारत बन सकता है AI लीडर  

तेजी से बढ़ रहे एजेंटिक AI

अपने आप मुश्किल काम संभालने वाले एजेंटिक AI यहां तेजी से जोर पकड़ रहे हैं। श्रीधरन ने कंपनियों को भरोसा दिलाया कि अगर, वे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर AI का इस्तेमाल करती हैं, तब भी उनका डाटा वहीं सुरक्षित रहेगा, जहां वह पहले से मौजूद है।

अपनी फुर्ती के चलते स्टार्टअप्स तेजी से जनरेटिव AI की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हालांकि, बड़ी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं, वे अपनी खास टीमें बना रही हैं और अपने नए प्रयोगों की रफ्तार बढ़ा रही हैं।