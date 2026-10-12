भारत-फ्रांस मिलकर 12-16 महीने में लॉन्च करेंगे 'तृष्णा' सैटेलाइट

'तृष्णा' सेटेलाइट को इसलिए बनाया गया है, ताकि यह धरती की सतह के तापमान पर नजर रख सके और पानी के स्रोतों के सही इस्तेमाल में मदद कर सके। जलवायु से जुड़ी समस्याएं जैसे-जैसे बढ़ रही हैं, ऐसे में यह जानकारी बहुत अहम होगी।

इस सैटेलाइट से जो भी डाटा मिलेगा, उसे पूरी दुनिया के साथ साझा किया जाएगा। इससे दुनियाभर के वैज्ञानिकों को काफी फायदा होगा।

इस सैटेलाइट में फ्रांस की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी'एट्यूड्स स्पैटियल्स (CNES) ने थर्मल इंफ्रा-रेड (TIR) पेलोड बनाया है, जबकि ISRO ने विजिबल-नियर इंफ्रा-रेड शॉर्ट वेव इंफ्रा-रेड (VNIR-SWIR) पेलोड तैयार किया है। ये दोनों पेलोड सैटेलाइट में लगे होंगे।

यह मिशन इस बात को भी दिखाता है कि जब अलग-अलग देश मिलकर विज्ञान से जुड़े जरूरी कामों पर हाथ मिलाते हैं तो कितने बड़े नतीजे सामने आ सकते हैं।