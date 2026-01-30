इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026: क्या है उद्देश्य और कौन-कौन से देश कार्यक्रम में होंगे शामिल?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भारत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। देश में बढ़ते AI उपयोग, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीकों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब अगले महीने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह समिट AI को जिम्मेदार, सुरक्षित, उपयोगी और समाज के लिए लंबे समय तक फायदेमंद बनाने पर केंद्रित रहेगा।

जगह कब और कहां होगा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी, 2026 के बीच नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया जाएगा। सरकारी वेबसाइट impact.indiaai.gov.in के अनुसार, यह पांच दिन का बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, जिसमें देश और दुनिया से नीति निर्माता, टेक कंपनियां, स्टार्टअप, शोधकर्ता और सामाजिक संगठन शामिल होंगे। इस समिट का उद्देश्य भारत को वैश्विक AI चर्चा और नीति निर्माण के केंद्र में लाना है, ताकि भारत की भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो सके।

भविष्य AI के भविष्य को कैसे आकार दे रहा है भारत? यह समिट दिखाता है कि भारत AI को सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के मजबूत साधन के रूप में देख रहा है। भारत का फोकस ऐसे AI समाधान विकसित करने पर है जो हेल्थकेयर, शिक्षा, खेती, जलवायु, रोजगार और सरकारी सेवाओं में सीधे काम आएं। कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा होगी कि AI को नैतिक, भरोसेमंद और सभी वर्गों के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए, जिससे समाज को वास्तविक लाभ मिल सके।

Advertisement

भागीदारी दुनियाभर की भागीदारी पर रहेगा खास जोर इस समिट में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ग्लोबल साउथ के कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अनुमान है कि 50 से अधिक देशों से करीब 1,000 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें भाग लेंगे, जो इसे वैश्विक स्तर का कार्यक्रम बनाएगा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देगा। इनमें सरकारी अधिकारी, बड़ी टेक कंपनियों के सीनियर अधिकारी, यूनिवर्सिटी शोधकर्ता, नीति विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो AI के भविष्य पर चर्चा करेंगे।

Advertisement