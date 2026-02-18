इंडिया AI इंपैक्ट समिट में सर्वम ने 2 मॉडल लॉन्च किए हैं

इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026: सर्वम ने लॉन्च किए 2 मॉडल, जानिए क्या है इनकी खासियत

क्या है खबर?

बेंगलुरु के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप सर्वम AI ने बुधवार को 2 बड़े भाषा मॉडल मॉडल लॉन्च किए हैं। इंडिया AI इंपैक्ट समिट में सर्वम-30B और सर्वम-105B मॉडल की घोषणा की है। ये मॉडल तर्क, बहुभाषी संचार, कोडिंग, अनुसंधान और उद्यम एप्लिकेशंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह ChatGPT और अन्य अंतरराष्ट्रीय मॉडल्स जैसी स्थापित सिस्टम्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम घरेलू AI इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के इच्छुक भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।