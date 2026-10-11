AI एजेंट्स भी झेल रहे लैंगिक वेतन असमानता, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा

शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि इंसानों की तरह दिखने वाले AI एजेंट्स पर लोगों ने साधारण चैटबॉट या रोबोट से ज्यादा भरोसा किया। इतना ही नहीं उन्हें भुगतान भी ज्यादा मिला।

कई लोगों ने तो यह कहा कि उनके फैसलों पर AI के जेंडर का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अध्ययन के नतीजे इसके बिल्कुल उलट थे। अध्ययन की सह लेखिका मैरी हॉसफेल्ड ने इस पर कहा कि हम जिस तरह से AI को बनाते और पेश करते हैं, वह जाने-अनजाने में असल दुनिया के भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि जैसे-जैसे हमारे डिजिटल सहकर्मी बढ़ रहे हैं, हमें इस बारे में बहुत सोच-समझकर काम करना होगा।