संयुक्त राष्ट्र ने AI पर फैलाए जा रहे भ्रम पर तोड़ी चुप्पी

संयुक्त राष्ट्र (UN) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) समिति से जुड़े कई विशेषज्ञों ने AI के जोखिमों को लेकर कुछ पेशेवरों द्वारा की जा रही डरावनी और बढ़ा-चढ़ाकर बयानबाजी से बचने की अपील की है।

न्यूयॉर्क में हाल ही में एक बैठक हुई, जहां पैनल के सह अध्यक्ष योशुआ बेंगियो ने लोगों से कहा कि AI के बारे में हम जो असल में जानते हैं, उसे बिना किसी ठोस आधार के लगाए गए अंदाजों से अलग करके देखना चाहिए।

इसी बैठक में, गूगल डीपमाइंड की कार्यकारी और इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI की सदस्य जोएल बैरल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि डर फैलाने के बजाय तथ्यों पर टिके रहना ही बेहतर है।