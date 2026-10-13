दक्षिण चीन सागर की गहराई में मिला बांस कोरल का रहस्यमयी जंगल
मई, 2018 में दक्षिण चीन सागर में एक खोज यात्रा के दौरान वैज्ञानिकों को बांस के कोरल (बैंबू कोरल) से भरा एक जंगल मिला। यह जंगल लगभग 1,400 मीटर पानी के नीचे छिपा था और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी तरह की यह पहली खोज थी।
शेनहाइयॉन्गशी नाम के गोताखोर जहाज के गहरे समुद्री अभियान में वैज्ञानिकों ने इसे देखा। इस अनोखी खोज से इन दुर्लभ समुद्री जीवों के आवासों को समझने और उनके संरक्षण के नए रास्ते खुल गए हैं।
गानक्वान रीफ के आवास संरक्षण की जरूरत
कोरल का यह जंगल डूबे हुए गानक्वान रीफ की तलहटी में है। यहां कोड़े जैसे दिखने वाले बैंबू कोरल हैं, जिनकी ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा है।
इनके मुड़े हुए ऊपरी हिस्से की वजह से कुछ कोरल की कुल लंबाई 5 मीटर तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही यहां गोरगोनियन कोरल और स्पंज के गुच्छे भी मिलते हैं।
पोषक तत्वों से भरी तेज समुद्री लहरों के कारण यह जगह समुद्री जीवन से गुलजार रहती है, जो इसे सभी प्रकार के समुद्री जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास बनाती है और ऐसे स्थानों का संरक्षण कितना जरूरी है, यह भी दिखाती है।