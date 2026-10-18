हैकर्स ने क्रिप्टो डिवाइस में जासूसी कर 9 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी उड़ाई

हैकर्स ने क्रिप्टो डिवाइस में जासूसी कर 9 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी उड़ाई
आपकी डिजिटल करेंसी को सुरक्षित रखने वाले क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट पर एक बड़ा हमला हुआ है। मलेशिया के ग्राहकों ने क्रिप्टोबिलिस नाम के एक क्रिप्टोकरेंसी हार्डवेयर वॉलेट पुनर्विक्रेता से वॉलेट खरीदने के बाद अपने 9 करोड़ डॉलर (करीब 850 करोड़ रुपये) से ज्यादा गायब पाए।
पता चला है कि हैकर्स ने इन डिवाइस में जासूसी करने वाला हार्डवेयर डाल दिया था। इसी के जरिए वे लोगों के पासकोड चुराकर उनके पैसे निकाल रहे थे। वॉलेट बनाने वाली कंपनी लेजर ने इस छेड़छाड़ की पुष्टि की है।
ऑफलाइन वॉलेट की कमी उजागर
यह छिपी हुई जासूसी टेक्नोलॉजी सेल्युलर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही थी और पासकोड सीधे हैकर्स तक पहुंचा रही थी। इससे उस धारणा में एक बड़ी खामी दिखी, जिसे लोग क्रिप्टो स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका मानते थे।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑफलाइन स्टोरेज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वे पूरे उद्योग में और ज्यादा मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
यह एक चेतावनी है कि अपनी क्रिप्टो को सुरक्षित रखने का मतलब है डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की सुरक्षा के बारे में सोचना।