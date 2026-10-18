हैकर्स ने क्रिप्टो डिवाइस में जासूसी कर 9 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी उड़ाई

यह छिपी हुई जासूसी टेक्नोलॉजी सेल्युलर नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही थी और पासकोड सीधे हैकर्स तक पहुंचा रही थी। इससे उस धारणा में एक बड़ी खामी दिखी, जिसे लोग क्रिप्टो स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका मानते थे।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑफलाइन स्टोरेज भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। वे पूरे उद्योग में और ज्यादा मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

यह एक चेतावनी है कि अपनी क्रिप्टो को सुरक्षित रखने का मतलब है डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह की सुरक्षा के बारे में सोचना।