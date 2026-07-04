समय से पहले बाल सफेद होने की वजह का नए अध्ययन में खुला राज टेक्नोलॉजी Jul 04, 2026

हाल ही में एक अध्ययन में सामने आया है कि बालों का समय से पहले सफेद होना केवल आनुवंशिकी (जीन) का मामला नहीं है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी, खासकर विटामिन B12 की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है।

भारत में युवाओं पर हुई एक ताजा अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों के बाल जल्दी सफेद हो गए, उनके शरीर में विटामिन B12 का स्तर काफी कम था।

पर्निशियस एनीमिया जैसी बीमारियां इस समस्या को और गंभीर बना सकती हैं, जिनमें शरीर B12 को ठीक से सोख नहीं पाता है।