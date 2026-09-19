AI की प्रगति धीमी करने पर गूगल, OpenAI, एंथ्रोपिक और स्पेस-XAI के खिलाफ मुकदमा

मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन तकनीकी कंपनियों ने अपने समझौतों को 'AI सुरक्षा में बड़ी सफलता' का नाम देकर AI के नए नियमों से बचने की कोशिश की।

वकील निक रोवली का कहना है कि इस मुकदमे का मकसद कंपनियों को ऐसे गोपनीय सौदे करने से रोकना है, जिनसे वे लोगों के प्रति अपनी जवाबदेही से बच निकलें।

अगर, यह मुकदमा कामयाब होता है तो भविष्य में AI से जुड़े उत्पादों पर बड़ी टेक कंपनियां कैसे काम करेंगी, इसके लिए और भी कड़े नियम बन सकते हैं।